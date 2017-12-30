مسيرات مؤيدة لنظام الجمهورية الإسلامية وولاية الفقيه في إيران تتزامن مع دعوات للاحتجاج

خرجت مسيرات مؤيدة لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وولاية الفقيه، السبت، في العاصمة طهران، وعدة مدن إيرانية أخرى تزامنت مع دعوات للتظاهر اليوم ضد الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

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وقال مؤيدون إن هذه المسيرات، تصادف ذكرى التصدي للاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2009، والتي وصفوها بـ"التصدي للفتنة".

وطالب المشاركون بإدانة قادة ما وصفوه بـ"فتنة 2009"، مناشدين القضاء بمتابعة ملفهم والبت فيه.

واحتشد عدد من المواطنين بجانب طلبة الجامعات في مصلى العاصمة، مرددين شعارات تدعم الجمهورية الإسلامية وولاية الفقيه.

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وكانت مظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة الإيرانية قد جابت مدينة مشهد ثاني أكبر المدن الإيرانية تعبيرا عن احتجاج المواطنين على الأوضاع الاقتصادية، الخميس الماضي، وسرعان ما اتسع نطاق الاحتجاجات لتشمل مدنا أخرى.

المصدر: RT + وكالات

نادر همامي