أردوغان يناقش مع البابا مسألة القدس

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاتفيا مع الحبر الأعظم البابا فرانسيس ، مشكلة القدس على خلفية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالمدينة كعاصمة لإسرائيل.

أفاد بذلك ديوان رئاسة الدولة التركية اليوم الجمعة . وذكر مصدر في الديوان الرئاسي التركي أن رجب طيب أردوغان والبابا فرانسيس شددا على أهمية حماية الوضع الحالي للقدس التي تشغل مكانة هامة جدا لدى الديانات السماوية الثلاث وتلعب دورا رئيسيا في استقرار المنطقة. وأشار الجانبان إلى ضرورة بذل الجهود المشتركة للحفاظ على مركز القدس، واتفقا على عقد لقاء شخصي في المستقبل القريب.

وكان ترامب قد أعلن مطلع ديسمبر الجاري عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ووقع الوثائق المتعلقة بنقل السفارة الأمريكية إلى هناك من تل أبيب. ولاقى القرار الأمريكي الترحيب من جانب إسرائيل والامتعاض والتنديد من جانب الكثير من الدول وخاصة فلسطين ودول الشرق الأوسط.

وبعد ذلك أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا حول عدم الاعتراف بقرار واشنطن الخاص بوضع القدس وصوتت لصالح القرار الدولي 128 دولة وضده 9 دول وامتنعت 35 دولة عن التصويت.

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المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين