أردوغان: تمنينا لو أن السعودية شاركت بأرفع مستوى في قمة المؤتمر الإسلامي!

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن منظمة التعاون الإسلامي بحاجة إلى الإصلاح، منتقدا ضمنيا المستوى الذي شاركت به بعض الدول العربية في قمة المؤتمر الإسلامي في إسطنبول مؤخرا.

وبرر أردوغان دعوته إلى إصلاح منظمة التعاون الإسلامي بالقول لأنها "تأسست للقدس وهي مخصصة للقدس، هذه المنظمة يجب أن تعمل بطريقة فعالة للغاية".

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وتطرق الرئيس التركي إلى قمة التعاون الإسلامي التي عقدت ببلاده في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بهدف القيام بشكل مشترك ضد اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، منتقدا مستوى مشاركة بعض الدول العربية.

وقال الرئيس التركي في تصريح لصحفيين مرافقين في ختام جولته الإفريقية: "إن المشاركة في القمة كان يمكن أن تكون على مستوى أرفع. لقد شعرنا بالحزن من بعض دول الجامعة العربية التي لم تضع قلبها وروحها في هذه القضية".

وتطرق أردوغان بشكل خاص إلى مشاركة السعودية، لافتا إلى أن المملكة على سبيل المثال "مثّلها وزير الشؤون الإسلامية، وهذا بالطبع مهم ولكن المشاركة بمستوى أرفع كان أفضل بكثير".

المصدر: hurriyetdailynews

محمد الطاهر