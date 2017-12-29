ترامب: التحقيقات الفاشلة لإثبات تواطؤنا مع روسيا يشوه صورة البلاد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن استمرار التحقيقات الفاشلة التي تهدف لإثبات تواطؤ الجمهوريين مع روسيا ينعكس سلبا على صورة الولايات المتحدة، داعيا لعدم إطالة أمد هذه التحقيقات.

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وقد كرر الرئيس الأمريكي خلال حواره مع صحيفة "نيويورك تايمز"، نُشر أمس الخميس، كرر 16 مرة أن المدعي الخاص روبرت مولر، المكلف بالتحقيق فيما إذا كان هناك تدخل روسي في الانتخابات الأمريكية أو تواطؤ أمريكي مع ممثلين عن روسيا، لم يكشف عن أي دليل.

وقال ترامب إن ما يحدث في هذا الخصوص يجعل البلاد تبدو "بمظهر قبيح"، مضيفا أنه "كلما أسرعوا أكثر في التعامل مع هذا الملف، كان ذلك أفضل للبلاد".

وقد فتح مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، تحقيقا بشأن مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد عينت روبرت مولر، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي، مدعيا خاصا للتحقيق في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات.

من جانبها نفت موسكو أكثر من مرة تدخلها في الانتخابات الأمريكية، كما نفى ترامب بدوره حدوث أي تواطؤ بين حملته الانتخابية وموسكو.

المصدر: تاس

نادر همامي