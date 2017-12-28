واشنطن وأنقرة ترفعان القيود عن خدمات التأشيرات

أعلنت الولايات المتحدة وتركيا اليوم الخميس عن رفع جميع القيود المفروضة على خدمات التأشيرات في ظل أزمة دبلوماسية اندلعت قبل أشهر بين الدولتين.

أعلنت البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى تركيا في بيان لها أن هذه الخطوة جاءت بعد حصول الولايات المتحدة على ضمانات من قبل السلطات التركية بشأن عدم تكرار حالات احتجاز دبلوماسيين أمريكيين دون سابق إبلاغ وعدم فتح أي تحقيق حيالهم.

Statement from the U.S. Mission to #Turkey on the Full Resumption of #Visa Services - December 28, 2017 pic.twitter.com/vmwig9GqsT — US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) ٢٨ ديسمبر، ٢٠١٧

وذكر البيان أن القلق لا يزال قائما لدى الطرف الأمريكي من المزاعم الموجهة ضد موظفين في سفارتها احتجزا في وقت سابق من العام الجاري، وكذلك من حالات احتجاز أمريكيين في إطار حالة الطوارئ المعلنة في تركيا.

من جانبها، رحبت السفارة التركية لدى واشنطن بهذه الخطوة، مؤكدة أن أنقرة اتخذت من جانبها قرارا مماثلا.

في الوقت نفسه، حذرت السفارة الأمريكية أنها لم تقدم أي ضمانات إلى الجانب الأمريكي واصفا الإعلان عن ذلك من قبل واشنطن بأنه تضليل للمواطنين الأتراك والأمريكيين.

تجدر الإشارة إلى أن الأزمة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وتركيا اندلعت في وقت سابق من العام الجاري، بعد اعتقال السلطات التركية موظفين من سفارة واشنطن، ما أسفر عن تجميد خدمات التأشيرات بين الدولتين، واستؤنفت بعد ذلك بقيود.

المصدر: رويترز

نادر عبد الرؤوف