 
مباشر

واشنطن وأنقرة ترفعان القيود عن خدمات التأشيرات

أخبار العالم

واشنطن وأنقرة ترفعان القيود عن خدمات التأشيرات
Burhan Ozbilici/AP
السفارة الأمريكية في أنقرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jon1

أعلنت الولايات المتحدة وتركيا اليوم الخميس عن رفع جميع القيود المفروضة على خدمات التأشيرات في ظل أزمة دبلوماسية اندلعت قبل أشهر بين الدولتين.

أعلنت البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى تركيا في بيان لها أن هذه الخطوة جاءت بعد حصول الولايات المتحدة على ضمانات من قبل السلطات التركية بشأن عدم تكرار حالات احتجاز دبلوماسيين أمريكيين دون سابق إبلاغ وعدم فتح أي تحقيق حيالهم.

وذكر البيان أن القلق لا يزال قائما لدى الطرف الأمريكي من المزاعم الموجهة ضد موظفين في سفارتها احتجزا في وقت سابق من العام الجاري، وكذلك من حالات احتجاز أمريكيين في إطار حالة الطوارئ المعلنة في تركيا.

من جانبها، رحبت السفارة التركية لدى واشنطن بهذه الخطوة، مؤكدة أن أنقرة اتخذت من جانبها قرارا مماثلا.

في الوقت نفسه، حذرت السفارة الأمريكية أنها لم تقدم أي ضمانات إلى الجانب الأمريكي واصفا الإعلان عن ذلك من قبل واشنطن بأنه تضليل للمواطنين الأتراك والأمريكيين.

تجدر الإشارة إلى أن الأزمة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وتركيا اندلعت في وقت سابق من العام الجاري، بعد اعتقال السلطات التركية موظفين من سفارة واشنطن، ما أسفر عن تجميد خدمات التأشيرات بين الدولتين، واستؤنفت بعد ذلك بقيود.

المصدر: رويترز

نادر عبد الرؤوف

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2017 © جميع الحقوق محفوظة