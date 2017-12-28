خامنئي يصف أحمدي نجاد بـ"المعارض"

وصف علي خامنئي، المرشد الإيراني، محمود أحمدي نجاد، رئيس البلاد الأسبق بـ"المعارض"، من دون ذكر اسمه على وجه التحديد، عقب مشادات بين الأخير ورئيس السلطة القضائية صادق آملي لاريجاني.

وبحسب المكتب الإعلامي لخامنئي فإن المرشد الإيراني قال إن "الذين كانوا يتولون سلطة البلاد وكل الإمكانات كانت بيدهم بالأمس، يجب ألا يتحدثوا ضد البلاد، بل العكس عليهم الرد على الادعاءات التي تطلق بحقهم مع تحمل المسؤولية".

وأضاف خامنئي أن "السلطة القضائية لا تخلو من الأخطاء، وأدرك جيدا المشكلات التي تواجهها السلطتان القضائية والتنفيذية، ولكن يجب النظر إلى السلبيات والإيجابيات معا".

وكان محمود أحمدي نجاد، الذي يواجه تهما بالفساد، أعلن في وقت سابق أنه سيدلي بتصريحات ضد السلطة القضائية في حال لم تقدم وثائق ومعلومات بحقه إلى الرأي العام خلال 48 ساعة.

ومع انتهاء المهلة اتهم أحمدي نجاد رئيس السلطة القضائية صادق آملي لاريجاني، بـ"الاستيلاء على السلطة".

المصدر: anadoluagency.com

ألكسندر توميلين