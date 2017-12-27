نتنياهو: لن نسمح لإيران بتعزيز وجودها في سوريا

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بأن بلاده لن تسمح لإيران بتعزيز وجودها العسكري في سوريا.

وأتت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال مراسم انضمام طيارين عسكريين جدد للقوات الجوية الإسرائيلية في قاعدة "حتسريم الجوية" جنوبي البلاد.

وقال نتنياهو: "نحن نحمي أمننا بتمسكنا بسياسة واضحة، ولن نسمح للجيش الإيراني بالاستقرار في سوريا لمهاجمتنا، وسنعمل على منع إنتاج أسلحة دقيقة وقاتلة تستهدفنا".

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وأضاف نتنياهو: "إسرائيل تعمل جاهدة لتعزيز قوتها في الجو والبر والبحر، وفي الفضاء السيبراني ومجال البحوث والاستكشاف".

واختتم نتنياهو حديثه بقوله: "اليوم، القوات الجوية الإسرائيلية في ذروة قدراتها، بامتلاكها أفضل الأدوات والتكنولوجيات وأفضل الطائرات الحربية، وأفضل الطيارين في العالم، وكذلك بقدرتها العالية الدفاعية والهجومية العالية القادرة على الوصول إلى الأهداف القريبة والبعيدة".

المصدر: تاس

أحمد باديان