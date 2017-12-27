قانون الهجرة الأمريكي في "دائرة الاتهام" مجددا

أعلنت السلطات الفيدرالية الأمريكية أن زوبيا شاهناز المتهمة بدعم "داعش" عبر عملية احتيال بواسطة "البيتكوين" حصلت على تأشيرة دخول الولايات المتحدة بفضل روابطها الأسرية.

وقالت السلطات الأمريكية إن زوبيا شاهناز (27 عاما) وهي مواطنة أمريكية ولدت في باكستان وتعيش في جزيرة لونغ آيلند شمال شرق نيويورك، استفادت من نظام الهجرة القائم على أساس الأسرة لدخول الولايات المتحدة.

وأشارت صحيفة "نيويورك بوست" إلى أن شاهناز استطاعت دخول الولايات المتحدة بفضل نظام الهجرة، وهو نفس النظام، الذي يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يهدد الأمن القومي.

ودعا الرئيس الأمريكي مؤخرا الكونغرس للتحرك في ملف الهجرة بعد الهجوم الإرهابي في وسط مانهاتن بمدينة نيويورك. وشدد على ضرورة إقرار إصلاح لقانون الهجرة الذي "يسمح لعدد كبير جدا من الأشخاص الخطرين" بدخول الولايات المتحدة، بحسب ترامب.

إقرأ المزيد

واعتقلت السلطات الأمريكية في وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول الجاري، شاهناز ووجهت لها تهمة بغسل ما يزيد على 85 ألف دولار من أموال حصلت عليها بالاحتيال عبر عملة "بيتكوين" الإلكترونية لمساعدة تنظيم "داعش" الإرهابي.

ويقول المدعون إن شاهناز حصلت على قرض وعدد من البطاقات الائتمانية ببيانات غير صحيحة، تقدمت بها لمؤسسات مالية، واستخدمت هذه الأموال في شراء عملة "بيتكوين".

وقامت المتهمة بغسل الأموال عبر معاملات مصرفية غير مشروعة، تضمنت شركات وهمية في باكستان والصين وتركيا، بهدف استخدام الأموال لصالح "داعش" في نهاية المطاف.

وحاولت شاهناز، في يوليو/تموز، السفر إلى سوريا، لكن مسؤولي إنفاذ القانون أوقفوها في مطار "جون إف. كينيدي" في نيويورك، بينما كانت في طريقها لركوب طائرة إلى إسلام أباد عاصمة باكستان.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي