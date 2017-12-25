وزير خارجية اليابان يضع زهورا على "نصب المحرقة"

وضع وزير خارجية اليابان تارو كونو إكليلا من الزهور على نصب "ياد فاشيم" التذكاري لضحايا المحرقة في القدس، داعيا إلى علاقات أوثق بين إسرائيل واليابان.

وكتب كونو في سجل ضيوف النصب التذكاري: "أصلي من أعماق قلبي حتى لا تتكرر مثل هذه الفاجعة مجددا".

وصرح كونو في مؤتمر صحفي مع رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين: "اليابان تنظر إلى إسرائيل كدولة تزخر بالموهبة وليس فقط كدولة تكنولوجيا، بل دولة إنسانية وفنون وعلوم"... "آمل بأن نزيد برامج تبادل الخبرات بين البلدين".

وعبر ريفلين لـ "كونو" عن "بالغ قلقه" حيال كوريا الشمالية، معتبرا أن وجود "أزمة في جانب من العالم يمكن أن يؤثر على الجانب الأخر".

وقال المتحدث باسم ريفلين في بيان: "كونو عبر عن أمله بأن تسير اليابان وإسرائيل خط طيران مباشر في قريبا".

المصدر: أ ف ب

هاشم الموسوي