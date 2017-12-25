مسؤول سابق يكشف عن حقائق وجود "أطباق طائرة"

أكد مسؤول سابق في البنتاغون أن وجود أجسام طائرة مجهولة وفائقة التطور وتستخدم تقنيات لا تعود لأي بلد في العالم قد ثبُتَ وجودها "بما لا يدع مجالا للشك".

وقال لويس إليزوندو المدير السابق في البنتاغون لبرنامج حكومي أمريكي لاستكشاف إمكانية وجود "الأجسام الطائرة المجهولة" أو "الأطباق الطائرة"، إن "وجود أجسام طائرة غير معروفة وفائقة التطور وتستخدم تقنيات لا تعود لأي بلد في العالم قد ثبت بما لا يدع مجالا للشك"، مرجحا أنه جرت زيارة الأرض من جانب أجسام طائرة من الفضاء الخارجي.

وتابع إليزوندو في مقابلة نشرتها صحيفة "تليغراف" البريطانية، "في رأيي ، لو كانت هذه محاكمة لكنا وصلنا إلى نقطة ما لا يدع مجالا للشك، أكره استخدام مصطلح الأجسام الطائرة المجهولة، ولكن هذا ما كنا ننظر إليه، وأعتقد أنه واضح تماما أنه لسنا نحن من طوّر الأطباق الطائرة، وليس أي أحد آخر، ولذلك فعلينا أن نسأل من أين جاءت الأجسام الطائرة".

وأضاف المدير السابق أن الكثير مما يمكن مناقشته بشأن البرنامج لا يزال قيد السرية، موضحا أن العدد الدقيق لمشاهدات الأجسام الطائرة والشهود الذين جرت مقابلتهم قيد السرية أيضا، لكنه قال إن هناك "الكثيرين".

وأشار لويس إلى أن هناك "نقاط ساخنة" لانتشار الأجسام الطائرة ظهرت خلال التحقيقات، بعضها كان بالقرب من منشآت نووية ومحطات لتوليد الطاقة.

ونشر العاملون في وزارة الدفاع الأمريكية مقطعي فيديو، مسجل عليهما رصدا لما يسمى بـ "الأطباق الطائرة"، بعد انتشار تقارير عن برنامج لدراسة هذه الأجسام المجهولة.

وبعد أن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية لأول مرة عن برنامج لدراسة الأجسام الطائرة مجهولة الهوية والمنشأ، بين عام 2007 وعام 2012، أفرجت الآن عن تسجيل فيديو لرصد طائرات أمريكية مقاتلة لهذه الأجسام المجهولة.

يذكر أن الولايات المتحدة خصصت ميزانية لهذا البرنامج غير الرسمي تبلغ حوالي 22 مليون دولار.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله