روث حيوانات هدية لترامب ولوزير أمريكي

تلقى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين صندوق طرد يثير الشبهة، وعندما فتحه وجده مليئا بروث حيوانات.

أفادت بذلك قناة NBC News وذكرت أنه تم العثور على الطرد بالقرب من دار أحد الجيران في منطقة بيل إير في لوس أنجلوس، وعلى العلبة الملفوفة بالورق والشرائط لتبدو كهدية، كتب عنوان واسم منوشين، الذي خشي في البداية أن يكون الطرد مفخخا، لذلك تم استدعاء فريق من خبراء الألغام والمتفجرات، وتبين بعد فتح العلبة أنها مملوءة بروث الخيول.

وتقول القناة إن الشرطة عثرت داخل العلبة أيضا على بطاقة معايدة موجهة إلى الوزير وإلى الرئيس دونالد ترامب.

ولم تتضمن البطاقة البريدية أي تهديدات، ولكن صاحب الرسالة انتقد فيها قانون تخفيف العبء الضريبي، الذي وقع عليه ترامب في 22 ديسمبر، والذي اعتبره الكثيرون أكبر مراجعة لقانون الضرائب الأمريكي منذ عام 1986.

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المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين