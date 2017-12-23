توقيف رئيس الوزراء الأوكراني السابق في جنيف

رفضت السلطات في سويسرا التعليق على نبأ توقيف أرسيني ياتسينيوك، رئيس الوزراء الأوكراني السابق، في مطار جنيف، السبت، لدى وصوله إلى هناك قادما من عاصمة الأوكرانية كييف.

فيما أكدت أولغا لابو، الناطقة باسم حزب "الجبهة الشعبية" (الذي يتزعمه ياتسينيوك) أن رئيس الحزب الذي وصل إلى جنيف مع ابنته الصغرى، أوقف لدى مروره بنقطة مراقبة جوازات السفر، وذلك بناء على طلب من روسيا التي تتهمه بالتورط باغتيالات في الشيشان.

وقالت المتحدثة، عبر صفحتها في فيسبوك: " أطلق سراح سبيل ياتسينيوك بعد عشر دقائق من توقيفه، مع إبلاغه بأن الإجراء يمكن أن يتكرر لدى مغادرته جنيف.

من جانبه رفض ممثل شرطة المطار تأكيد نبأ توقيف رئيس الوزراء الأوكراني السابق أو نفيه.

وفي مارس/آذار الماضي، أمرت محكمة مدينة يسينتوكي (شمالي القوقاز الروسي) باعتقال ياتسينيوك غيابيا بعد إصدارة مذكرة دولية بحقه في الـ 21 فبراير/شباط 2017.

وتردد اسم أرسيني ياتسينيوك في الملف الجنائي الذي نظرت فيه محكمة في منطقة شاتوي بجمهورية الشيشان، وذلك بتهمة ضلوعه في اعتداءات على عسكريين روس في الشيشان في الفترة ما بين 1994-1995 وفي 2000.

وفي إطار هذه القضية أفاد ألكسندر مالوفييف، من تجمع "أونا-أونسو" القومي الأوكراني المتطرف، بأن ياتسينيوك كان أحد أفراد كتيبة "فيكينغ" المكونة من القوميين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى الشيشان عبر جورجيا.

المصدر: تاس

قدري يوسف