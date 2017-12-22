تدابير أمنية مشددة في فرنسا عشية أعياد الميلاد

أفادت وكالة "فرانس برس" بأن وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت أنها ستنشر 100 ألف عنصر أمن للحفاظ على الأمن في عيد الميلاد، وخصوصا في المواقع السياحية والكنائس.

وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، في بيان: "للحفاظ على الأمن في الـ24 والـ25 من ديسمبر، سينتشر 54 ألف عنصر من الشرطة، و36 ألفا من الدرك، وسبعة آلاف عسكري... أي ما مجموعه 97 ألفا".

وأضاف الوزير الفرنسي أن "التهديد الإرهابي ما زال مرتفعا"، وأن "سلامة الفرنسيين كما السياح تشكل أولوية مطلقة"، علما أن عدد عناصر الأمن المخصص لتأمين هذه المناسبة العام الماضي أقل بـ 6 آلاف شرطي.

وأوضح الوزير أن الخطر القائم هو من عمليات ينفذها "أفراد معزولون بوسائل بدائية، لكنها قد تكون خطيرة"

وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، فقد قتل خلال الهجمات الإرهابية التي شنّها متطرفون منذ عام 2015، 241 شخصا في مناطق مختلفة من فرنسا.

المصدر: فرانس برس

علي الخطايبة