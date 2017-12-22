إسرائيل تنسحب من اليونيسكو

أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، لممثل إسرائيل بتقديم طلب رسمي بالانسحاب من اليونيسكو.

وذكرت مصادر عبرية أن "نتنياهو أصدر تعليمات إلى سفير إسرائيل لدى اليونسكو "كرمل هاكوهن" بأن يقدم إلى المدير العام للمنظمة أودري أزولاي إعلانا رسميا بانسحاب إسرائيل من المنظمة".

وأضافت المصادر: "هذا القرار اتخذ بعد صدور قرار من الأمم المتحدة حول القدس".

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وكانت الولايات المتحدة أعلنت، انسحابها من "اليونسكو" وعزت ذلك إلى المخاوف من تزايد الديون، والحاجة إلى إصلاح جذري، وما تصفه بـ"الاستمرار في الانحياز ضد إسرائيل" في المنظمة.

وقالت هيذر نويرت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن هذا الانسحاب سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 31 ديسمبر/كانون أول 2018 وفقا لقواعد اليونسكو.

المصدر: وكالات

أحمد باديان