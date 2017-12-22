إسلام أباد ترد الصاع صاعين لواشنطن

انتقدت باكستان بشدة الولايات المتحدة، بعد ساعات من تصريحات لمايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، حذر فيها باكستان من "توفير ملاذ آمن للتنظيمات الإرهابية".

إقرأ المزيد

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم الجمعة: "تصريحات بنس تختلف عن المحادثات الأخيرة، بين مسؤولي البلدين".

وأضافت الخارجية الباكستانية: "الحلفاء لا يحذر أحدهما الآخر".. "تصريحات بنس تتناقض مع المحادثات الواسعة، التي أجرتها الإدارة الأمريكية، مع إسلام أباد".

وشدد البيان، على ضرورة، أن تجد الولايات المتحدة، آليات لإرساء السلام والمصالحة، بدلا من إلقاء اللوم على باكستان بسبب فشلها فى أفغانستان.

ويعد تصريح نائب الرئيس الأمريكي أقسى تحذير أمريكى لباكستان، منذ بداية الحرب الأفغانية، أي منذ أكثر من 16 عاما، وجاء عقب العديد من التصريحات التي تشير إلى استياء واشنطن من إسلام أباد.

ورفضت وزيرة الشؤون الخارجية الباكستانية تهمينا جانجوا، فى وقت سابق، اليوم، تصريحات بنس حول باكستان، ودورها فى الحرب ضد الإرهاب خلال زيارته غير المعلنة إلى أفغانستان.

وكان بنس قد اتهم فى كلمة، أمام الجنود الأمريكيين، فى قاعدة "باغرام"الجوية، باكستان، بتوفير ملاذ آمن للتنظيمات الإرهابية.

المصدر: وكالات

نادر همامي