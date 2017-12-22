القذافي تنبأ بالأزمة الأوكرانية قبل وقوعها

أعيد في الآونة الأخيرة نشر مقطع مصور من لقاء مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، تنبأ فيه بوقوع الأزمة في أوكرانيا قبل حدوثها.

وبحسب تصريحات الزعيم الليبي القذافي الذي قتل بعد سقوط نظامه عام 2011، فإن "المشكلة تكمن في أن أوكرانيا أرادت ولاتزال، كضمانة لاستقلالها، الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وإلى الاتحاد الأوروبي".

وقال القذافي في المقابلة: "الخطأ الذي وقعت فيه كييف، هو عدم الاستماع لشعبها".

وأشار الزعيم الليبي إلى أن روسيا حينها لم تعارض هذا النهج، بل على العكس ساندته، لكن قدوم حلف الناتو إلى أوكرانيا يشكل ضربة للأمن القومي الروسي.

وقال: "القادة العسكريون في أوكرانيا تعهدوا بعدم السماح بإنشاء قواعد عسكرية للحلف على الأراضي الأوكرانية، ولا يوجد مبرر للقلق من قبل الجانب الروسي".. "هناك روابط كثيرة بين الشعبين (الروسي والأوكراني)، وكذلك علاقات اقتصادية متبادلة وخصوصا في موضوع الطاقة، وما يثير قلق موسكو هو أن أوروبا تحاول الحصول على الغاز من المنطقة الآسيوية عن طريق أوكرانيا".

يذكر أن القذافي زار أوكرانيا عدة مرات كان آخرها عام 2008، والتقى حينها بالرئيس الأسبق يوشينكو ورئيسة الوزراء آنذاك تيموشينكو.

المصدر: وكالات روسية

هاشم الموسوي