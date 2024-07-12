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    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 13:40 GMT

    ترامب يسخر من زلات بايدن: "عمل عظيم جو!"

    سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الرئيس جو بايدن بعد أن تحدث الأخير عن نائبته كامالا هاريس باسم "ترامب".

    ترامب يسخر من زلات بايدن: "عمل عظيم جو!"
    Gettyimages.ru

    وفي منشور عبر منصة Truth Social، سخر ترامب من زلة الرئيس، وكتب: "جو الملتوي بدأ مؤتمره الصحافي بالقول: " لم أكن لأختار نائبة الرئيس ترامب لتكون نائبة الرئيس لو لم أكن أعتقد أنها مؤهلة لتكون رئيسة".

    وأضاف ترامب: "عمل عظيم، جو!".

    وبعد زلات بايدن في مؤتمر صحافي، قالت مصادر ديمقراطية لشبكة "سي بي إس نيوز" إنه من المتوقع أن يصدر العشرات من المشرعين الديمقراطيين خلال الـ48 ساعة القادمة بيانات تطالب الرئيس جو بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي.

    المصدر: RT

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