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    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 08:07 GMT

    احتجاز جندية بالجيش الأسترالي وزوجها بتهمة التجسس لصالح روسيا

    رفضت محكمة أسترالية اليوم الجمعة الإفراج بكفالة عن جندية بالجيش الأسترالي وزوجها متهمين بالتجسس لصالح روسيا.

    احتجاز جندية بالجيش الأسترالي وزوجها بتهمة التجسس لصالح روسيا
    AP

    كيرا كوروليف (40 عاما) وزوجها إيغور كوروليف (62 عاما)، مواطنان أستراليان مولودان في روسيا ويحملان جوازات سفر روسية. ولم يمثل الاثنان شخصيا ومثلهما محامون في محكمة بريسبان الجزئية بعد اتهامهما بالإعداد لارتكاب جريمة تجسس.

    احتجاز جندية بالجيش الأسترالي وزوجها بتهمة التجسس لصالح روسيا

    ولم يقدم المتهمان أي التماسات وسيمثلان بعد ذلك أمام محكمة اتحادية في 20 سبتمبر.

    وكان مفوض الشرطة الفيدرالية الأسترالية ريس كيرشو قد أخبر الصحفيين في وقت سابق أن الزوجين "عملا معا للوصول إلى مواد قوة الدفاع الأسترالية المتعلقة بمصالح الأمن القومي الأسترالي".

    وقال كيرشو: "نزعم أنهما سعيا للحصول على هذه المعلومات بهدف تقديمها إلى السلطات الروسية. ما إذا كان قد تم تسليم هذه المعلومات أم لا يظل محورا رئيسيا لتحقيقاتنا".

    وألقت الشرطة القبض على عائلة كوروليف في منزلهما في بريسبان يوم الخميس. وتعمل كيرا فنية نظم معلومات في قوات الدفاع الأسترالية، وزوجها يعمل لحسابه الخاص. وانتقل الاثنان إلى أستراليا منذ أكثر من عقد من الزمان. وأصبحت المرأة مواطنة أسترالية في عام 2016 وزوجها في عام 2020.

    وتزعم الشرطة أن المرأة سافرت سرا إلى روسيا عام 2023 أثناء إجازة طويلة من الجيش الأسترالي. يُزعم أن الزوج دخل إلى حساب عمل المرأة من منزلها في بريسبان وأرسل إليها المعلومات السرية "المطلوبة في روسيا".

    وحسب قناة ABC الأستراية، فإن الزوجين يواجهان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

    المصدر: "أسوشيتد برس" + وسائل إعلام أسترالية

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