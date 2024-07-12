مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم
    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 07:28 GMT

    غرق أربعة مهاجرين أثناء محاولتهم عبور قناة المانش

    قضى أربعة مهاجرين غرقا في قناة المانش ليل الخميس الجمعة قبالة الساحل الشمالي لفرنسا أثناء محاولتهم العبور إلى بريطانيا، على ما قالت الشرطة البحرية الفرنسية.

    غرق أربعة مهاجرين أثناء محاولتهم عبور قناة المانش
    Gettyimages.ru

    وخلال الليل، تم تنبيه زورق دورية تابع للبحرية الفرنسية إلى سقوط مهاجرين في البحر قبالة ساحل بولوني سور مير في شمال فرنسا.

    وتوجه زورق دورية إلى المكان بعد تلقيه البلاغ، وانتشلت مروحية أربعة قتلى من المياه، فيما تم إنقاذ 63 آخرين.

    يذكر أن المكتب البريطاني للإحصاءات الوطنية كان قد كشف في مايو الفائت أن البلاد شهدت تراجعا للهجرة غير الشرعية في العام الماضي، بعد الرقم القياسي الذي سجلته عام 2022 مع 685 ألف شخص إضافي.

    وأوضح أنه بين مارس من عامي 2023 و2024، رصدت السلطات 38.546 وصولا غير قانوني إلى المملكة المتحدة، في تراجع بنسبة 28% مقارنة بالأشهر الـ12 السابقة، فيما وصل 81% من هؤلاء الأشخاص إلى البلاد عن طريق عبور المانش في قوارب صغيرة.

    وقد عزت الحكومة المحافظة التي يرأسها ريشي سوناك، والتي خسرت الانتخابات الأسبوع الماضي لصالح حزب العمال، هذا الانخفاض إلى خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا، والقيود الصارمة التي استهدفت أقارب الطلاب الأجانب والموظفين في القطاع الصحي.

    إلا أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، أكد أنه سيلغي خطة ترحيل اللاجئين الذين يصلون إلى بريطانيا بطريقة غير شرعية إلى رواندا لحين البت بطلباتهم، وقال إن الخطة "ماتت ودفنت قبل أن تبدأ".

    وأضاف "أن الخطة لم تشكل رادعا قط، ولست مستعدا لمواصلة حيل لا تشكل رادعا".

    بدورها، قالت الحكومة الرواندية إنها أخذت علما بنية حكومة المملكة المتحدة إنهاء اتفاقية الشراكة للهجرة والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن "هذه مشكلة تخص المملكة المتحدة، ولا تخص رواندا".

    المصدر: BBC + RT

    التعليقات

    أخبار العالم العربي

    عبد الملك الحوثي: جبهة حزب الله حجزت 100 ألف ضابط وجندي إسرائيلي

    أخبار العالم

    زلة جديدة.. بايدن يخطئ في قمة الناتو ويعطى الكلمة للرئيس بوتين بدلا من زيلينسكي (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    رسالة من قناص في "القسام" حول يائير نجل نتنياهو خلال عملية قنص جنود إسرائيليين (فيديو)

    أخبار العالم

    "الزلة التي قصمت ظهر البعير" في قمة "الناتو" تثير موجة من السخرية في مواقع التواصل (فيديوهات)

    أخبار العالم

    زاخاروفا تعلق على وصف بايدن لبوتين بـ"رئيس أوكرانيا"

    أخبار العالم العربي

    نصر الله: لا تأتي من الولايات المتحدة و"معسكرها المتقدم إسرائيل" ثقافة حياة بل ثقافة موت ودمار

    أخبار العالم

    الخارجية الإيرانية ترد على ادعاءات "الناتو" بدعم إيران لروسيا عسكريا في أزمة أوكرانيا

    أخبار العالم

    المبعوث الأمريكي لغالانت: واشنطن سترسل شحنة من "الأسلحة الحيوية" إلى إسرائيل في الأيام المقبلة

    أخبار العالم

    موقع عبري يكشف عن اجتماع غير عادي عقده نتنياهو بعد إحراز تقدم في مفاوضات الصفقة مع حماس