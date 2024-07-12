وخلال الليل، تم تنبيه زورق دورية تابع للبحرية الفرنسية إلى سقوط مهاجرين في البحر قبالة ساحل بولوني سور مير في شمال فرنسا.

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وتوجه زورق دورية إلى المكان بعد تلقيه البلاغ، وانتشلت مروحية أربعة قتلى من المياه، فيما تم إنقاذ 63 آخرين.

يذكر أن المكتب البريطاني للإحصاءات الوطنية كان قد كشف في مايو الفائت أن البلاد شهدت تراجعا للهجرة غير الشرعية في العام الماضي، بعد الرقم القياسي الذي سجلته عام 2022 مع 685 ألف شخص إضافي.

وأوضح أنه بين مارس من عامي 2023 و2024، رصدت السلطات 38.546 وصولا غير قانوني إلى المملكة المتحدة، في تراجع بنسبة 28% مقارنة بالأشهر الـ12 السابقة، فيما وصل 81% من هؤلاء الأشخاص إلى البلاد عن طريق عبور المانش في قوارب صغيرة.

وقد عزت الحكومة المحافظة التي يرأسها ريشي سوناك، والتي خسرت الانتخابات الأسبوع الماضي لصالح حزب العمال، هذا الانخفاض إلى خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا، والقيود الصارمة التي استهدفت أقارب الطلاب الأجانب والموظفين في القطاع الصحي.

إلا أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، أكد أنه سيلغي خطة ترحيل اللاجئين الذين يصلون إلى بريطانيا بطريقة غير شرعية إلى رواندا لحين البت بطلباتهم، وقال إن الخطة "ماتت ودفنت قبل أن تبدأ".

وأضاف "أن الخطة لم تشكل رادعا قط، ولست مستعدا لمواصلة حيل لا تشكل رادعا".

بدورها، قالت الحكومة الرواندية إنها أخذت علما بنية حكومة المملكة المتحدة إنهاء اتفاقية الشراكة للهجرة والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن "هذه مشكلة تخص المملكة المتحدة، ولا تخص رواندا".

المصدر: BBC + RT