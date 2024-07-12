وكتب أحد المستخدمين على صفحته عبر منصة X: "في كل مرة أرى بايدن يتحدث، أتساءل كيف أصبح هذا الرجل رئيسا للولايات المتحدة".

ورد ماسك على هذه الرسالة بالرمز التعبيري "100%".

وكان بايدن ارتكب زلة جديدة مدوية الخميس، بعدما دعا نائبته كامالا هاريس بـ "نائب الرئيس ترامب"، خلال مؤتمر صحافي بإطار أعمال قمة الناتو التي عقدت في واشنطن، وسط مخاوف متزايدة بشأن صحة الرئيس وقدراته المعرفية، قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر مقربة من بايدن، أن تدهور صحة الرئيس الأمريكي أصبح أكثر تواترا في الأشهر الأخيرة، وبعد مناظرته الكارثية مع دونالد ترامب في يونيو الماضي، أصبح الأمر مثيرا للقلق بشكل متزايد.

وبحسب مصادر الصحيفة التي تواصلت مع الرئيس الأمريكي في الأسابيع والأشهر الأخيرة، فإنه بدا "مرتبكا أو خاملا أو فاقدا للتركيز".

وكان بايدن أعلن أنه مصمم على الاستمرار في الحملة الانتخابية رغم الدعوات المتزايدة من أعضاء حزبه للتنحي، مؤكدا استعداده للخضوع مجددا إلى فحوصات طبية.

المصدر: RT