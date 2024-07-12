وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، يوم الخميس: "قبل أسبوعين دعوت السيد الأسد لعقد لقاء في بلادي أو في بلاد ثالثة. وقد تم تكليف وزير خارجيتنا بالعمل على هذه القضية".

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وتابع: "نريد إطلاق عملية جديدة وتجاوز السلبيات" في العلاقات مع سوريا.

وكان أردوغان قد تحدث في وقت سابق عن إمكانية تطبيع العلاقات مع سوريا، مشيرا إلى عدم وجود أي عائق لعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ومؤكدا أن أنقرة لا تسعى للتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا.

وأكد الرئيس السوري بشار الأسد في يونيو الماضي أن دمشق منفتحة على تطبيع العلاقات مع تركيا بشرط احترام السيادة السورية.

المصدر: نوفوستي