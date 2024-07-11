وذكرت الصحيفة أنه تم يوم أمس، إخلاء جزء من المحطة المركزية في العاصمة السويدية ستوكهولم، بسبب تهديدات بوجود قنبلة، وتم اكتشاف جسم مشبوه خلال عملية للشرطة.

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ونقلت الصحيفة عن المدعية العامة كارولين فروم قولها في بيان صحفي: "تم اعتقال شخصين على خلفية الحادث. رجل يبلغ من العمر 30 عاما وامرأة تبلغ من العمر 35 عاما".

وأشارت المدعية العامة إلى وجود أسباب لدى الأمن السويدي للاشتباه في قيامهما، بمخالفة قانون المواد القابلة للاشتعال والمتفجرة، وهي جريمة خطيرة، فضلا عن الإعداد لتنفيذ عمل يسفر عن ضرر عام جسيم للغاية.

المصدر: نوفوستي