وأظهرت الصور الأولية أعمدة الدخان تتصاعد من البرج.

وكان برج كاتدرائية روان محاطا بالسقالات والأغطية البيضاء في إطار عملية الترميم، لعدة أسابيع.

BREAKING:



A fire has erupted in the spire of the Notre Dame Cathedral in the French city Rouen.



It’s one of France’s most beautiful and important cathedrals.



Work started on it in 1080 and it was finished around 1200.



🇫🇷 pic.twitter.com/MG8RDb3Rij — Visegrád 24 (@visegrad24) July 11, 2024

وقالت السلطات المحلية في مدينة روان شمال البلاد، إنه تم إخلاء الكاتدرائية وإن خدمات الطوارئ حضرت في مكان الحادث. وتم فرض طوق أمني حول المبنى. وقالت السلطات إنه لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا ولم يتضح حجم الأضرار.

ونشر عمدة روان، نيكولا ماير روسينول، على موقع X: "سبب الحريق في برج كاتدرائية روان غير معروف في هذه المرحلة. نعمل على تعبئة جميع الموارد العامة بشأنه".

Début d'incendie en cours sur la flèche de la cathédrale de @Rouen. Origine inconnue à ce stade. Tous les moyens publics sont mobilisés. Merci de faciliter leur intervention. pic.twitter.com/Lnu1vMrw5p — Nicolas Mayer-Rossignol (@NicolasMayerNMR) July 11, 2024

وتعد كاتدرائية السيدة العذراء "نوتردام" دو روان، جوهرة العمارة القوطية الفرنسية في العصور الوسطى، ويعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر وقد رسمها الفنان الانطباعي كلود مونيه بشكل متكرر في القرن التاسع عشر، مما رفع شهرتها العالمية.

من جهة أخرى، شكك بعض الناشطين بسبب اندلاع الحريق، مستذكرين الحريق الذي اندلع بكاتدرائية "نوتردام دو باريس" الشهيرة عام 2019، وتساءلوا عبر منصة "X"، فيما إذا كان احتراق "الإرث الكنسي المسيحي الفرنسي" هو مجرد مصادفة؟!.

🔥 Incendie à la cathédrale de Rouen 🔥

Comme à Nantes et à Notre-Dame de Paris, l’héritage chrétien de la France disparaît en flammes.

Coïncidence ??



pic.twitter.com/i5DEGldK6j — David van Hemelryck 🕊#D (@David_vanH) July 11, 2024

المصدر: RT+ غارديان