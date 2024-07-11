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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 12:22 GMT

    الدخان الأسود يتصاعد من "جوهرة العمارة القوطية الفرنسية" (فيديو)

    اشتعلت النيران في برج كاتدرائية نوتردام القوطية في مدينة روان الفرنسية في نورماندي، خلال أعمال التجديد، اليوم الخميس، فيما قالت السلطات المحلية إن سبب الحريق لا يزال مجهولا.

    الدخان الأسود يتصاعد من "جوهرة العمارة القوطية الفرنسية" (فيديو)
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    وأظهرت الصور الأولية أعمدة الدخان تتصاعد من البرج.

    وكان برج كاتدرائية روان محاطا بالسقالات والأغطية البيضاء في إطار عملية الترميم، لعدة أسابيع.

    وقالت السلطات المحلية في مدينة روان شمال البلاد، إنه تم إخلاء الكاتدرائية وإن خدمات الطوارئ حضرت في مكان الحادث. وتم فرض طوق أمني حول المبنى. وقالت السلطات إنه لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا ولم يتضح حجم الأضرار.

    ونشر عمدة روان، نيكولا ماير روسينول، على موقع X: "سبب الحريق في برج كاتدرائية روان غير معروف في هذه المرحلة. نعمل على تعبئة جميع الموارد العامة بشأنه".

    وتعد كاتدرائية السيدة العذراء "نوتردام" دو روان، جوهرة العمارة القوطية الفرنسية في العصور الوسطى، ويعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر وقد رسمها الفنان الانطباعي كلود مونيه بشكل متكرر في القرن التاسع عشر، مما رفع شهرتها العالمية.

    من جهة أخرى، شكك بعض الناشطين بسبب اندلاع الحريق، مستذكرين الحريق الذي اندلع بكاتدرائية "نوتردام دو باريس" الشهيرة عام 2019، وتساءلوا عبر منصة "X"، فيما إذا كان احتراق "الإرث الكنسي المسيحي الفرنسي" هو مجرد مصادفة؟!. 

    المصدر: RT+ غارديان

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