وأضاف غانشيف للصحفيين في مؤتمر صحفي: تم تسجيل هذه الوقائع بشكل مباشر على اتجاهي فولشانسكي وليبتسيفسكي. لا توجد لدينا معلومات عن سقوط قتلى نتيجة لذلك، ولكن كان هناك هجوم كيميائي فعلا عندما تم إطلاق مواد سامة من طائرة بدون طيار تسببت في حالات تسمم معينة في الجهاز التنفسي، وقد تعرض بعض العناصر لحروق كيميائية – لقد وصلتنا معلومات حول ذلك".

وفي وقت سابق، قال رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في القوات المسلحة الروسية إيغور كيريلوف، إن الغرب ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يستعدان لاتهام روسيا زورا باستخدام الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن استفزازات الغرب أصبحت أكثر تفننا وأن خططه لاتهام روسيا باستخدام أسلحة كيماوية في أوكرانيا سببها الوضع المتدهور في كييف.

المصدر: وكالات