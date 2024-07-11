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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 11:31 GMT

    أردوغان: لمن يعتقدون أن بإمكانهم إقامة دولة إرهابية في منطقتنا هذا حلم كبير لن يتحقق أبدا

    نوه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه "بالنسبة لمن يعتقدون أن بإمكانهم إقامة دولة إرهابية في منطقتنا فهذا حلم كبير لن يتحقق أبدا".

    أردوغان: لمن يعتقدون أن بإمكانهم إقامة دولة إرهابية في منطقتنا هذا حلم كبير لن يتحقق أبدا
    Globallookpress

    وقال أردوغان في تصريحات لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، اليوم الخميس، إن "رغبتنا الأساسية هي أن تكون الأراضي السورية خالية تماما من الإرهاب وأن تكون هناك دولة مزدهرة يحكمها السوريون".

    وأضاف بـ"النسبة لمن يعتقدون أن بإمكانهم إقامة دولة إرهابية في منطقتنا، هذا حلم كبير لن يتحقق أبدا".

    وأردف أن "تهديدات إسرائيل ومحاولاتها لنشر الصراع يجب أن تنتهي، وإلا فإن منطقتنا ستواجه خطر اندلاع صراعات أعمق".

    وحول التوترات بين حلف "الناتو" وروسيا قال: "بلا شك أن احتمال نشوب صراع مباشر بين "الناتو" وروسيا هو أمر مثير للقلق وينبغي تجنب أي خطوة قد تفضي لهذه النتيجة".

    وذكر الرئيس التركي: "لا نعتقد أن منظمة شنغهاي للتعاون بديلا للناتو، وكذلك لا نرى منظمة "بريكس" بديلا لأي تكتل آخر".

    المصدر: RT

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