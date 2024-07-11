وأشار الموقع إلى أن المحكمة بررت قرارها، بأن المرأة رفعت وعرضت علم روسيا الاتحادية.

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ووفقا لمعلومات الموقع، تم اتهام المرأة بـ "تبرير جرائم حرب علنا".

وذكر الموقع أنه سبق أن حكم على هذه المرأة بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، إلا أن النيابة العامة في لاتفيا استأنفت هذا الحكم.

وبحسب معلومات موقع Delfi، شاركت هذه المرأة بشكل دوري في مختلف المناسبات العامة، معربة عن دعمها لما تقوم به روسيا في أوكرانيا وكانت تقوم بذلك "بمساعدة قطع من الملابس أو الإكسسوارات". بالإضافة إلى ذلك، علقت العلم الروسي وراية كتب عليها "بوتين صديقي" على نوافذ منزلها.

ويشار إلى أن سلطات لاتفيا اتخذت موقفا عدائيا تجاه العملية العسكرية الروسية الخاصة، وقامت بإرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا. وفي أبريل الماضي، وقعت الدولتان على اتفاق أمني ثنائي.

المصدر: تاس