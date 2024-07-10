وقالت زاخاروفا ردا على سؤال بشأن إعلان الدول الغربية تزويد كييف بسرب من طائرات "إف-16" المقاتلة: "هذا دليل على أن واشنطن تقود عصابة حرب".

إقرأ المزيد الزعماء الغربيون يعتزمون تزويد أوكرانيا بأسراب من مقاتلات "إف-16"

وقد أعلن زعماء الدنمارك وهولندا والولايات المتحدة في بيان مشترك اليوم الأربعاء، أن الدول الغربية تخطط لتزويد أوكرانيا بأسراب كاملة من طائرات "إف-16" الأمريكية المقاتلة.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

وسبق أن أكدت روسيا أنها تعتبر مقاتلات "إف-16" التي تخطط الدول الغربية لإرسالها إلى أوكرانيا وكذلك المطارات التي تنطلق منها، أهدافا مشروعة خلال العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: RT