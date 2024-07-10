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    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 17:40 GMT

    زاخاروفا: إعلان الغرب تزويد كييف بمقاتلات "إف-16" يؤكد أن واشنطن تقود "عصابة حرب"

    صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء، بأن خطط دول "الناتو" لتزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16" تشير إلى أن الولايات المتحدة تقود "عصابة حرب".

    زاخاروفا: إعلان الغرب تزويد كييف بمقاتلات "إف-16" يؤكد أن واشنطن تقود "عصابة حرب"
    Sputnik

    وقالت زاخاروفا ردا على سؤال بشأن إعلان الدول الغربية تزويد كييف بسرب من طائرات "إف-16" المقاتلة: "هذا دليل على أن واشنطن تقود عصابة حرب".

    وقد أعلن زعماء الدنمارك وهولندا والولايات المتحدة في بيان مشترك اليوم الأربعاء، أن الدول الغربية تخطط لتزويد أوكرانيا بأسراب كاملة من طائرات "إف-16" الأمريكية المقاتلة.

    وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022.

    وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

    وسبق أن أكدت روسيا أنها تعتبر مقاتلات "إف-16" التي تخطط الدول الغربية لإرسالها إلى أوكرانيا وكذلك المطارات التي تنطلق منها، أهدافا مشروعة خلال العملية العسكرية الخاصة.

    المصدر: RT

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