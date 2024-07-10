وذكر موقع "كلكاليست" العبري المتخصص في أخبار التكنولوجيا، أن المغرب سيشتري قمرا صناعيا لأغراض استخباراتية من صناعة الطيران بحوالي مليار دولار.

ووفقا لتقارير اتفقت إسرائيل والمغرب على الصفقة في نهاية عام 2023.

وعلم موقع "كالكاليست" أنه في الأيام القليلة الماضية توجه رئيس شركة صناعات الطيران والفضاء الإسرائيلية، عمير بيريتس، ​​إلى المغرب عبر دولة أوروبية للتوقيع على الصفقة، التي ظلت سرية حتى الآن.

وقالت الشركة التي تُصنع بعض أنظمة الدفاع الصاروخي والطائرات المسيرة الأكثر تطورا في إسرائيل إن الصفقة من المقرر تنفيذها على مدى خمس سنوات.

ونقل الموقعان الإخباريان المغربيان "لو ديسك" و"لو 360 ريبورتد" عن مصادر إسرائيلية في الرباط أن العقد ينص على أن توفر الشركة قمر التجسس "أوفيك 13" الذي سيحل محل قمرين صناعيين من إنتاج "إيرباص" و"تاليس".

وأقرت إسرائيل والمغرب في 2021 اتفاقية دفاع تغطي الاستخبارات والتعاون في الصناعات والمشتريات العسكرية.

المصدر: وكالات