وجاء في البيان:

قام رئيس وزراء جمهورية الهند مودي، بدعوة من رئيس روسيا الاتحادية بوتين، بزيارة موسكو في الفترة من 8 إلى 9 يوليو 2024 في زيارة رسمية وشارك في القمة الروسية الهندية السنوية الثانية والعشرين.

خلال الزيارة، قدم الرئيس الروسي لرئيس وزراء جمهورية الهند أعلى وسام دولة في روسيا - وسام القديس أندرو الرسول الأول، لمساهمته المتميزة إلى تطوير شراكة استراتيجية مميزة بشكل خاص بين روسيا والهند والعلاقات الودية بين شعبي البلدين.

أشار الزعيمان إلى استمرار تعزيز وتوسيع الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين روسيا والهند.

أشاد القادة بالطبيعة الخاصة لهذه العلاقة التي صمدت أمام اختبار الزمن، والتي تقوم على الثقة والتفاهم المتبادل والتقارب الاستراتيجي. وقد ساهمت الاتصالات المنتظمة على جميع المستويات، بما في ذلك خلال رئاسة الهند لمنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة العشرين في عام 2023 ورئاسة روسيا لمجموعة بريكس في عام 2024، في زيادة تعميق الشراكة الثنائية المتنامية.

قيم القادة بشكل إيجابي العلاقات الروسية الهندية المتعددة الأوجه ذات المنفعة المتبادلة، والتي تغطي مجالات مختلفة من التعاون، بما في ذلك السياسة والتخطيط الاستراتيجي والعسكري والأمني ​​والتجارة والاستثمار والطاقة والعلوم والتكنولوجيا والتعاون في مجال الطاقة الذرية السلمية. الفضاء والثقافة والتعليم والتفاعل الإنساني. ولوحظ مع الارتياح أنه إلى جانب الاستمرار في تعزيز مجالات التعاون التقليدية، فإن الأطراف تستكشف مجالات جديدة بنشاط.

يتبع..