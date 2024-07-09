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    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 16:10 GMT

    Declassified UK: اللوبي المؤيد لإسرائيل في بريطانيا موّل حزب العمال

    قالت مؤسسة Declassified UK البريطانية إن أكثر من نصف أعضاء مجلس الوزراء البريطاني الجديد تلقوا تمويلا من مانحين مؤيدين لإسرائيل.

    Declassified UK: اللوبي المؤيد لإسرائيل في بريطانيا موّل حزب العمال
    AP

    وأضافت: "تبرعت جماعات اللوبي المؤيدة لإسرائيل بأموال لـ13 من أصل 25 عضوا في مجلس وزراء حزب العمال منذ انتخابهم للبرلمان".

    وتابعت: "قائمة الساسة الذين حصلوا على الأموال تضم رئيس الوزراء كير ستارمر ونائبته أندجيلا راينر، ووزير المالية راشيل ريفز، ووزير الخارجية ديفيد ليمي، ووزير الداخلية إيفيت كوبر.

    كما تضم القائمة وزير الأعمال والتجارة جوناثان رينولدز الذي سيشرف على إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل.

    وأشارت إلى أن جزءا من هذه التبرعات وصل عبر جماعة اللوبي "أصدقاء إسرائيل من حزب العمال" في البرلمان.

    وتضم قائمة المانحين الرئيسيين رجال الأعمال المؤيدين لإسرائيل غاري لوبنر وتريفور تشين وستيوارت رودن الذين خصصوا أموالهم لإجراء الحملة الانتخابية لحزب العمال. ويتجاوز إجمالي التبرعات 600 ألف جنيه أسترليني.

    وصرح وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون بأن لندن لا تنوي التوقف عن إصدار تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل، حيث أن محامي الحكومة البريطانية لا يعتبره انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.

    وقد أجريت الانتخابات البرلمانية في بريطانيا في 4 يوليو الجاري، وفاز حزب العمال بـ412 مقعدا. وفي اليوم التالي أصبح زعيم حزب العمال كير ستارمر رئيسا لوزراء بريطانيا.

    المصدر: نوفوستي

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