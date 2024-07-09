وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "منذ أكثر من أسبوع، يقاتل لواء المظليين واللواء السابع ووحدة ياهالوم فوق وتحت الأرض في منطقة الشجاعية تحت قيادة الفرقة 98".

وأضاف البيان: "اشتبك جنود الفرقة في قتال عن قرب مع الخلايا الإرهابية وقضوا على أكثر من 150 إرهابيا وفككوا البنية التحتية الإرهابية وواجهوا ودمروا مباني مفخخة ومتفجرات. بالإضافة إلى ذلك، عثر الجنود على عشرات الأسلحة والوثائق الاستخباراتية التي تركها الإرهابيون وراءهم".

وتابع: "تمكن الجنود من تحديد ممرات الأنفاق ومسارات الأنفاق المهمة. وفي العملية على مستوى الفرقة، تم تحديد وتدمير 6 أنفاق إرهابية يبلغ طولها حوالي 6 كيلومترات. ويواصل الجنود أعمال فحص وتدمير الأنفاق في المنطقة".

وأشار البيان إلى أنه "أثناء فحص الأنفاق، عثر جنود وحدة ياهالوم على أنفاق تحت الأرض مكونة من شبكة أنفاق متفرعة. وعثر في بعض الفروع على مخابئ للإرهابيين ومراكز السيطرة والقيادة. وعثر في أحد الأنفاق على أسلحة ووثائق استخباراتية".

المصدر: RT