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    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 04:42 GMT

    القبض على رجل حاول إشعال النار في القصر الملكي بأوسلو (فيديو)

    ألقى رجل زجاجتين حارقتين على القصر الملكي في أوسلو حسب الشرطة النرويجية.

    القبض على رجل حاول إشعال النار في القصر الملكي بأوسلو (فيديو)

    وقالت الوكالة في تقرير لها اليوم الثلاثاء، إن الرجل الذي كان على كرسي متحرك كهربائي "ألقى عدة عبوات حارقة على القصر الملكي في أوسلو".

    وأشارت إلى أن الرجل قال لشاهد في البداية إن لديه قنبلة، ثم ألقى زجاجتين من المولوتوف باتجاه الجزء الخلفي من المبنى.

    على إثر ذلك، تم إخماد الحريق بسرعة، واعتقال المهاجم المزعوم. ولا يزال الدافع وراء الجريمة مجهولا.

    المصدر: وكالة الأنباء الألمانية 

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