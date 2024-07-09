القبض على رجل حاول إشعال النار في القصر الملكي بأوسلو (فيديو)
ألقى رجل زجاجتين حارقتين على القصر الملكي في أوسلو حسب الشرطة النرويجية.
وقالت الوكالة في تقرير لها اليوم الثلاثاء، إن الرجل الذي كان على كرسي متحرك كهربائي "ألقى عدة عبوات حارقة على القصر الملكي في أوسلو".
A door of the Royal Palace in Oslo caught fire when a man threw Molotov cocktails at the building.— Nordic News (@Nordic_News) July 8, 2024
Video:https://t.co/nVdsWZYm7u pic.twitter.com/ukLcvLx1vy
وأشارت إلى أن الرجل قال لشاهد في البداية إن لديه قنبلة، ثم ألقى زجاجتين من المولوتوف باتجاه الجزء الخلفي من المبنى.
Here's a video of the fire https://t.co/oRK55IGbkO pic.twitter.com/c0xfxLJck1— Celina (@NorwayRoyals) July 8, 2024
على إثر ذلك، تم إخماد الحريق بسرعة، واعتقال المهاجم المزعوم. ولا يزال الدافع وراء الجريمة مجهولا.
المصدر: وكالة الأنباء الألمانية
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