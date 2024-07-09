وقالت الوكالة في تقرير لها اليوم الثلاثاء، إن الرجل الذي كان على كرسي متحرك كهربائي "ألقى عدة عبوات حارقة على القصر الملكي في أوسلو".

A door of the Royal Palace in Oslo caught fire when a man threw Molotov cocktails at the building.

Video:https://t.co/nVdsWZYm7u pic.twitter.com/ukLcvLx1vy — Nordic News (@Nordic_News) July 8, 2024

وأشارت إلى أن الرجل قال لشاهد في البداية إن لديه قنبلة، ثم ألقى زجاجتين من المولوتوف باتجاه الجزء الخلفي من المبنى.

على إثر ذلك، تم إخماد الحريق بسرعة، واعتقال المهاجم المزعوم. ولا يزال الدافع وراء الجريمة مجهولا.

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية