مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم
    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 22:26 GMT

    الولايات المتحدة تمنح بولندا قرضا بقيمة ملياري دولار لتلبية احتياجاتها العسكرية

    أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين أن الولايات المتحدة وافقت على منح بولندا قرضا بقيمة ملياري دولار لتلبية احتياجاتها العسكرية.

    الولايات المتحدة تمنح بولندا قرضا بقيمة ملياري دولار لتلبية احتياجاتها العسكرية
    Sputnik

    وجاء في بيان للوزارة: "الولايات المتحدة تعلن توصلها لاتفاق مع بولندا بشأن منحها قرضا ثانيا بقيمة ملياري دولار للاحتياجات العسكرية".

    وتشير وزارة الخارجية إلى أن القرار سيساهم في تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، كما سيساعد بولندا في خطواتها لتحديث برنامجها العسكري، بما في ذلك شراء طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" وأنظمة دفاع جوي "باتريوت" ودبابات "أبرامز" من الولايات المتحدة.

    وفي أواخر مايو الماضي، أعلنت بولندا أنها تعتزم شراء صواريخ بعيدة المدى من الولايات المتحدة بقيمة 677 مليون يورو لـ "تعزيز قدراتها الدفاعية".

    وفي مارس، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة وافقت على بيع بولندا مجموعة صواريخ أمريكية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 3.7 مليار دولار

    وكجزء من الاتفاقيات مع وارسو، سيتم نقل 821 صاروخ كروز عالي الدقة من طراز AGM-158B-2 JASSM، و745 صاروخ جو-جو متوسط ​​المدى من طراز AIM-120C-8 AMRAAM، و232 صاروخا قصير المدى من طراز AIM-9X Sidewinder Block II، إلى جانب قاذفات وصواريخ التدريب، فضلا عن معدات الاختبار السرية والبرمجيات، وتدريب الموظفين والنقل وتوفير قطع الغيار والصيانة.

    وتضم ترسانة بولندا حاليا هذا النوع من الصواريخ التي يصل مداها إلى 370 كيلومترا حيث تستخدمها طائراتها من طراز (إف-16).

    وعززت وارسو ميزانيتها الدفاعية لتصل إلى نحو أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى رقم بين دول حلف شمال الأطلسي.

    كما أطلقت سلسلة عمليات شراء لمعدات عسكرية بمليارات الدولارات، معظمها من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

    المصدر: RT

    التعليقات

    أخبار العالم

    جهاز الأمن الفيدرالي يكشف تفاصيل محاولة اختطاف القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3"

    أخبار العالم

    أبو عبيدة: المقاومة بخير وجندنا آلاف المجاهدين وتحرك الضفة والقدس و48 قادم بشكل لن يتوقعه العدو

    أخبار روسيا

    قائد القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3" يوقظ كييف و"الناتو" من "حلم لم يكتمل" (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    "حزب الله" يبث لقطات من استهدافه لـ3 قواعد عسكرية إسرائيلية بعشرات الصواريخ في يوم واحد (فيديو)

    أخبار العالم

    الجيش الروسي يدمر راجمات صواريخ أمريكية استخدمتها قوات كييف بقصف مدينة سيفاستوبول (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    الحوثيون: نفذنا عملية مشتركة مع "المقاومة الإسلامية في العراق" هاجمنا فيها هدفا حيويا في إيلات

    أخبار العالم

    ستولتنبرغ: بوتين وشي ينويان هزيمة "الناتو" وواشنطن في أوكرانيا

    أخبار العالم

    الرئاسة التركية: ليس لدينا أي معلومات حول موعد ومكان لقاء الأسد وأردوغان

    أخبار العالم

    الخارجية الألمانية "تتفاجأ" بإلغاء اللقاء مع وزير الخارجية الهنغاري بعد زيارة موسكو