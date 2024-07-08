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    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 22:23 GMT

    البيت الأبيض يقر بوجود فجوات بين حماس وإسرائيل بشأن اتفاق وقف إطلاق النار

    أعلن البيت البيض أن مسؤولين أمريكيين موجودون حاليا في القاهرة لإجراء محادثات لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس"، مضيفا أنه لا تزال هناك فجوات بين الجانبين.

    البيت الأبيض يقر بوجود فجوات بين حماس وإسرائيل بشأن اتفاق وقف إطلاق النار
    Sputnik

    وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، في تصريح صحفي يوم الاثنين، إن "اثنين من المسؤولين الأمريكيين الكبار موجودان حاليا في القاهرة لإجراء محادثات لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)".

    وأضاف كيربي أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بريت مكجورك موجودان في مصر للاجتماع مع مسؤولين مصريين وإسرائيليين وأردنيين، مضيفا أنه ستكون هناك "مناقشات للمتابعة" في الأيام القليلة المقبلة.

    وفي وقت سابق اتهمت حركة "حماس" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوضع العقبات أمام المفاوضات فيما تبدي الحركة مرونة وإيجابية بهذا الشأن.

    وقالت الحركة في بيان إن نتنياهو يقوم بوضع المزيد من العقبات أمام المفاوضات ويصعّد عدوانه وجرائمه ضد شعبنا ويمعن في محاولات تهجيره قسرا من أجل إفشال كل الجهود للتوصل لاتفاق".

    المصدر: RT + رويترز

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