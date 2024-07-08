وقالت "القسام" في بيان عبر قناتها على "تلغرام": "استهدفنا جيبا لجيش الاحتلال بعبوة ناسفة في منطقة الشاليهات غرب حي تل الهوى بمدينة غزة".

وكانت قد أبلغت وسائل إعلام إسرائيلية عن حادث أمني في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، مشيرة إلى أن مروحية إنقاذ تابعة للجيش الإسرائيلي هبطت جنوب الحي.

ووفقا للإعلام العبري، تم نقل 3 جرحى من الجيش الإسرائيلي أصيبوا في المنطقة إلى المستشفيات داخل إسرائيل.

وأعلنت "القسام" لاحقا في بيان منفصل تمكن "مجاهديها من استهداف ناقلة جند صهيونية بعبوة "شواظ 3" على دوّار الـ 17 غرب وجرافة صهيونية من نوع "D9" بعبوة "شواظ 3" في شارع الرشيد غرب حي تل الهوى بمدينة غزة".

وأضافت في بيان آخر "كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بعبوة أرضية معدة مسبقًا في محور التقدم، كما تمكن مجاهدو القسام من إيقاع قوة صهيونية بين قتيل وجريح بعد الاشتباك معها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في منطقة الصناعة بحي تل الهوى غرب مدينة غزة".

وفي بيان منفصل آخر نشر لاحقا قالت "القسام" :"تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة "رعدية" مضادة للأفراد في قوة صهيوينة راجلة مكونة من 6 جنود في محور التقدم جنوب غرب حي تل الهوا بمدينة غزة وإيقاعهم بين قتيل وجريح".

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 126 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

المصدر: RT