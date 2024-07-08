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    "القسام" تعلن استهداف جيب إسرائيلي في حي تل الهوى إعلام عبري يتحدث عن مروحيات تنقل جنودا جرحى
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    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 17:44 GMT

    "القسام" تعلن استهداف جيب إسرائيلي في حي تل الهوى إعلام عبري يتحدث عن مروحيات تنقل جنودا جرحى

    أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الاثنين، استهداف جيب للجيش الإسرائيلي بعبوة ناسفة في حي تل الهوى بمدينة غزة.

    وقالت "القسام" في بيان عبر قناتها على "تلغرام": "استهدفنا جيبا لجيش الاحتلال بعبوة ناسفة في منطقة الشاليهات غرب حي تل الهوى بمدينة غزة".

    وكانت قد أبلغت وسائل إعلام إسرائيلية عن حادث أمني في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، مشيرة إلى أن مروحية إنقاذ تابعة للجيش الإسرائيلي هبطت جنوب الحي.

    ووفقا للإعلام العبري، تم نقل 3 جرحى من الجيش الإسرائيلي أصيبوا في المنطقة إلى المستشفيات داخل إسرائيل.

    وأعلنت "القسام" لاحقا في بيان منفصل تمكن "مجاهديها من استهداف ناقلة جند صهيونية بعبوة "شواظ 3" على دوّار الـ 17 غرب وجرافة صهيونية من نوع "D9" بعبوة "شواظ 3" في شارع الرشيد غرب حي تل الهوى بمدينة غزة".

    وأضافت في بيان آخر "كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بعبوة أرضية معدة مسبقًا في محور التقدم، كما تمكن مجاهدو القسام من إيقاع قوة صهيونية بين قتيل وجريح بعد الاشتباك معها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في منطقة الصناعة بحي تل الهوى غرب مدينة غزة".

    يتبع..

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