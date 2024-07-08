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    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 18:25 GMT

    زيلينسكي: الاتفاق مع بولندا ينص على إمكانية اعتراضها الصواريخ والمسيرات في مجالنا الجوي

    زعم زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي أن الاتفاقية الأمنية المشتركة الموقعة مع بولندا تنص على تطوير آلية لاعتراض الصواريخ في المجال الجوي الأوكراني.

    زيلينسكي: الاتفاق مع بولندا ينص على إمكانية اعتراضها الصواريخ والمسيرات في مجالنا الجوي
    AP

    وفي وقت سابق من يوم الاثنين، وقعت بولندا وأوكرانيا اتفاقية أمنية مشتركة جديدة تنص على التعاون العسكري الطويل الأمد.

    وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي في وارسو: "نحن ممتنون بشكل خاص للاتفاقات الخاصة، وهذا ينعكس في الاتفاقية الأمنية، حيث يوجد بند لتطوير آلية لإسقاط الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية في المجال الجوي الأوكراني.. وهنا، أنا متأكد من أن فرقنا ستعمل مع الجيش حول كيفية تنفيذ هذه النقطة من اتفاقنا بسرعة".

    ودعت سلطات كييف في وقت سابق الدول الغربية إلى إسقاط الصواريخ فوق أوكرانيا من أراضيها، وكتبت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤولين أوكرانيين، في نهاية يونيو الماضي أن كييف كانت تضغط على الحلفاء الأوروبيين لإنشاء منطقة حظر جوي في غرب أوكرانيا من خلال نشر أنظمة دفاع جوي في بولندا ورومانيا.

    وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس يوم 21 مايو الماضي إن ألمانيا والدول الغربية الأخرى لا تناقش بجدية إمكانية إسقاط صواريخ وطائرات روسية مسيرة فوق الأراضي الأوكرانية، لأن هذا يعني الانخراط مباشرة في الصراع.

    المصدر: RT

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