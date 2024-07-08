وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين في بيان يوم الاثنين، أن "رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس المنتخب للجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بيزشكيان، وهنأه بفوزه في الانتخابات الرئاسية وتمنى له النجاح في منصبه الحكومي المسؤول".

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وفاز مرشح الجناح الإصلاحي مسعود بيزشكيان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في إيران وأصبح الرئيس التاسع للبلاد، حيث حصل على أكثر من 16 مليون صوت.

وحصل منافسه ممثل الجناح المحافظ سعيد جليلي على 13.5 مليون صوت.

وبحسب رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية محسن إسلامي، شارك في التصويت 30.6 مليون ناخب في عملية التصويت بنسبة إقبال بلغت 49.8%.

المصدر: نوفوستي