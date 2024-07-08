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    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 14:59 GMT

    الكرملين: موسكو لا تتفق مع سيئول حول ضرورة أن تختار روسيا واحدة من الكوريتين

    قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا ترى أن من الضروري بناء علاقات مع كل من كوريا الديمقراطية وكوريا الجنوبية، لكن سيئول اتخذت موقفا معاديا لموسكو.

    الكرملين: موسكو لا تتفق مع سيئول حول ضرورة أن تختار روسيا واحدة من الكوريتين
    Sputnik

    وأوضح بيسكوف تعليقا على تصريح الزعيم الكوري الجنوبي يون سيوك يول حول ضرورة اختيار روسيا بناء علاقات مع "إحدى الكوريتين"، أن موسكو ضد هذا النهج "ونحن نختلف بشكل قاطع مع هذا النهج، ونؤيد بناء علاقات جيدة مع جميع الدول في المنطقة، كل من كوريا الديمقراطية وكوريا الجنوبية".

    وأضاف: "في الواقع، ما الذي لدينا الآن: لدينا شريكنا وهو بيونغ يانغ ولدينا دولة عاصمتها سِيول، وانضمت إلى العقوبات المناهضة لروسيا".

    وقال إن "ما يعنيه الرئيس (كوريا الجنوبية يون سيوك يول) يصعب فهمه، نحن نؤيد بناء علاقات جيدة مع جميع الدول. ولكن كيف يمكننا بناء علاقات جيدة (مع الدول) التي تتخذ موقفا عدائيا تجاهنا".

    المصدر: تاس

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