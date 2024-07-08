الدفاع الروسية: واشنطن نقلت أنشطتها البيولوجية العسكرية إلى إفريقيا بعد إنهاء روسيا لها في أوكرانيا
كشف قائد قوات الدفاع الإشعاعي والبيولوجي الروسية إيغور كيريلوف أن البنتاغون نقل أبحاثه البيولوجية العسكرية إلى إفريقيا ومناطق أخرى بعد إفشال روسيا برامج حربه البيولوجية بأوكرانيا.
الدفاع الروسية: واشنطن وبرلين وكييف تدبّر تلفيقات ضد روسيا بشأن الأسلحة الكيميائية
جاء ذلك في إحاطة كيريلوف بشأن الأنشطة العسكرية والكيميائية للولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، حيث قال إنه منذ تمكنت روسيا من وقف تنفيذ برامج الحرب البيولوجية على أراضي أوكرانيا، اضطر البنتاغون إلى نقل الأبحاث غير المكتملة في إطار المشاريع الأوكرانية إلى مناطق أخرى، حيث اتسع نطاق الأبحاث البيولوجية العسكرية الأمريكية في إفريقيا.
المصدر: RT
التعليقات