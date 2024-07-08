جاء ذلك في إحاطة كيريلوف بشأن الأنشطة العسكرية والكيميائية للولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، حيث قال إنه منذ تمكنت روسيا من وقف تنفيذ برامج الحرب البيولوجية على أراضي أوكرانيا، اضطر البنتاغون إلى نقل الأبحاث غير المكتملة في إطار المشاريع الأوكرانية إلى مناطق أخرى، حيث اتسع نطاق الأبحاث البيولوجية العسكرية الأمريكية في إفريقيا.

المصدر: RT