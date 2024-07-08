وكتب لابيد عبر حسابه عبر منصة "إكس": "هناك صفقة رهائن على الطاولة. ليس صحيحاً أنه على (رئيس الحكومة بنيامين) نتنياهو أن يختار بين صفقة الرهائن واستمرار ولايته كرئيس للحكومة".

وأضاف: "لقد وعدته بشبكة أمان، وسوف أفي بهذا الوعد. إذا استقال سموتريش وبن غفير، فسوف يحصل (نتنياهو) على شبكة أمان".

יש עסקת חטופים על השולחן. זה לא נכון שנתניהו צריך לבחור בין עסקת החטופים להמשך הכהונה שלו כראש ממשלה. הבטחתי לו רשת בטחון, ואני אעמוד בהבטחה הזו.



אם סמוטריץ' ובן גביר יפרשו, הוא יקבל רשת בטחון. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) July 8, 2024

يذكر أن سموتريتش وبن غفير هددا بالانسحاب من الائتلاف الحكومي إذا توقفت الحرب الإسرائيلية على القطاع "دون تحقيق الهدف الرئيسي بتدمير حركة حماس وإعادة الرهائن".

وقال سموتريتش: "لن نكون جزءا من صفقة الاستسلام لحماس".

وفي داخل إسرائيل تصاعدت التظاهرات والاحتجاجات المطالبة بإبرام صفقة لإعادة الرهائن وجثثهم مع دخول الحرب شهرها التاسع.

ودعا العديد من المحتجين إلى إجراء انتخابات جديدة، وحملوا لافتات تحمل رسائل لنتنياهو مثل "أنت الرئيس، أنت المسؤول"، ووصفوا ائتلافه بأنه "حكومة دمار".

المصدر: RT