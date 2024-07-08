وقالت القناة: "من المخطط تحصين الحدود الشرقية لإستونيا بأكملها بخط من الهياكل الدفاعية. ويدور الحديث قبل كل شيء عن بناء 600 مخبأ على طول الحدود مع روسيا... ومن المخطط أن تبدأ أعمال في بناء المخابئ على طول الحدود الشرقية العام المقبل".

من جهتها قالت رئيسة قسم البنية التحتية بمركز الاستثمارات الدفاعية الإستوني كادي كاي كولو إنه من المخطط البدء في اختبار النماذج الأولية للمخابئ في شهر سبتمبر القادم وبعد ذلك سيتم الإعلان عن مناقصة لإنتاجها.

وبالإضافة إلى المخابئ سيضم الخط الدفاعي الحواجز المضادة للدبابات والأسلاك الشائكة.

وفي الآونة الأخيرة أصبح الغرب التحدث عن صراع مسلح مباشر بين حلف "الناتو" وروسيا.

وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون في فبراير الماضي أن موسكو لا تنوي مهاجمة دول "الناتو"، وهذا لا معنى له. كما اتهم الساسة الغربيين بترهيب شعوبهم بتهديد روسي وهمي من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية.

المصدر: نوفوستي