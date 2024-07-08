إقرأ المزيد وسائل إعلام: تحالف اليسار يفوز بـ186 مقعدا في البرلمان الفرنسي

وفي تعليقه على نتائج الانتخابات الفرنسية قال بيسكوف: "سنواصل متابعة تشكل الحكومة والكتل السياسية في فرنسا باهتمام كبير".

وأضاف: "من الواضح أن الناخبين الفرنسيين في حالة بحث".

وتابع: "ستكون روسيا سعيدة بانتصار القوى السياسية في فرنسا الراغبة في إحياء العلاقات معها، لكن لا توجد هناك مثل هذه النزعات حتى الآن".

وجرت في فرنسا أمس الأحد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المبكرة.

ووفقا لنتائجها، حصل تحالف جان لوك ميلونشون للأحزاب اليسارية الجبهة الشعبية الجديدة على 186 مقعدا في الجمعية الوطنية الفرنسية.

وحصلت كتلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على 162 مقعدا، فيما حصل "التجمع الوطني" بزعامة مارين لوبان وجوردان بارديل على 143 مقعدا.

المصدر: نوفوستي + تاس