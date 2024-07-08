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وقالت وكالة GMA الفلبينية: "وقعت الفلبين واليابان اليوم الاثنين اتفاقية تاريخية حول الوصول المتبادل تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين على خلفية تصعيد حدة التوتر في بحر الصين الجنوبي".

وتضمن الاتفاقية التي أطلقت طوكيو ومانيلاد مفاوضات حولها في نوفمبر الماضي، أساسا قانونيا لليابان والفلبين لإرسال العسكريين إلى أراضي بعضهما البعض لإجراء تدريبات وعمليات أخرى. كما ستسمح الاتفاقية بتقديم مساعدات إنسانية للفلبين إذا لزم الأمر.

وأشارت الوكالة إلى أن "الاتفاقية يجب إبرامها من جانب مجلس الشيوخ الفلبيني والبرلمان الياباني قبل دخولها حيز التنفيذ".

وقد وقعت اليابان في السنوات الأخيرة اتفاقيات مماثلة حول الوصول المشترك مع بريطانيا وأستراليا.

المصدر: نوفوستي