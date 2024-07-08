وأفاد لواء تشونغتانغ التابع لمفرزة الإنقاذ من الحرائق في مدينة تشونغتانغ بأنه "في حوالي الساعة 11:35 يوم 7 يوليو 2024 اندلع حريق في مصنع في قرية دونغشيانغ، بلدة تشونغتانغ، مع الانفجار وتبلغ مساحة الحريق حوالي 300 متر مربع".

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وأضاف اللواء: "لم تقع إصابات ولم يحاصر أحد في مكان الحادث وشعر بعض الأشخاص بتوعك وتم نقلهم إلى المستشفى لفحصهم".

وأشار إلى أن "سبب الحادث قيد التحقيق".

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وقع انفجار مصنع للألياف الكيماوية

تقرير معلومات الشرطة:

أفاد لواء تشونغتانغ التابع لمفرزة الإنقاذ من الحرائق في مدينة تشونغتانغ، مدينة دونغقوان بمقاطعة قوانغدونغ، أنه في حوالي الساعة 11:35 يوم 7 يوليو 2024، اندلع حريق في مصنع في قرية دونغشيانغ، بلدة… pic.twitter.com/VFLT21FZgu — الصين بالعربية (@mog_china) July 7, 2024

المصدر: RT