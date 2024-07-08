مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم
    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 04:56 GMT

    اندلاع حريق ضخم بمصنع للألياف الكيميائية في الصين (فيديو)

    اندلع حريق ضخم بمصنع للألياف الكيميائية في قرية دونغشيانغ بالصين جراء انفجار لم تعرف أسبابه بعد.

    اندلاع حريق ضخم بمصنع للألياف الكيميائية في الصين (فيديو)
    Globallookpress

    وأفاد لواء تشونغتانغ التابع لمفرزة الإنقاذ من الحرائق في مدينة تشونغتانغ بأنه "في حوالي الساعة 11:35 يوم 7 يوليو 2024 اندلع حريق في مصنع في قرية دونغشيانغ، بلدة تشونغتانغ، مع الانفجار وتبلغ مساحة الحريق حوالي 300 متر مربع".

    وأضاف اللواء: "لم تقع إصابات ولم يحاصر أحد في مكان الحادث وشعر بعض الأشخاص بتوعك وتم نقلهم إلى المستشفى لفحصهم". 

    وأشار إلى أن "سبب الحادث قيد التحقيق".

    المصدر: RT

    التعليقات

    أخبار العالم

    أبو عبيدة: المقاومة بخير وجندنا آلاف المجاهدين وتحرك الضفة والقدس و48 قادم بشكل لن يتوقعه العدو

    أخبار العالم

    جهاز الأمن الفيدرالي يكشف تفاصيل محاولة اختطاف القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3"

    أخبار العالم

    لابيد يؤكد عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على خوض الحروب الطويلة ويكشف نقطة ضعفه

    أخبار العالم العربي

    إعلام عبري: دوي صافرات الإنذار في مستوطنات عدة شمال إسرائيل وسماع دوي انفجارات في صفد (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    "حزب الله" يبث لقطات من استهدافه لـ3 قواعد عسكرية إسرائيلية بعشرات الصواريخ في يوم واحد (فيديو)

    أخبار العالم

    لافروف: حملة الانتخابات الأمريكية مشهد محزن

    أخبار العالم العربي

    عمرو موسى: هناك خطة إسرائيلية للاستيلاء على كل أراضي فلسطين وسياسة تل أبيب عنصرية ولن نقبل بها

    مال وأعمال

    NY: إدارة بايدن تخشى فرض عقوبات جديدة ضد روسيا خوفا من ارتفاع النفط