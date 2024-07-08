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    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 00:46 GMT

    هجمات إسرائيلية مستمرة على شرق غزة تخلف عشرات القتلى والجرحى وتهجر آلاف العائلات

    تستمر الطائرات والمدفعية الإسرائيلية منذ عصر الأحد بتنفيذ عمليات قصف عنيفة لمناطق شرقي مدينة غزة مخلفة عشرات القتلى والجرحى وتهجير آلاف العائلات من منازلها ومن مراكز الإيواء.

    هجمات إسرائيلية مستمرة على شرق غزة تخلف عشرات القتلى والجرحى وتهجر آلاف العائلات
    Gettyimages.ru

    وأشارت مصادر محلية فلسطينية إلى أن الطواقم الطبية في مستشفى "المعمداني" في مدينة غزة اضطرت إلى إجلاء الجرحى منه عقب تهديدات من الجيش الإسرائيلي.

    وفي حين أشارت تقارير إلى وجود قتلى في الطرقات والمنازل بحيي الدرج والتفاح شرقي مدينة غزة جراء الغارات والقصف الإسرائيلي، أكد الدفاع المدني في القطاع أن طواقمه "لا تستطيع الوصول إلى الشهداء والجرحى في المناطق الشرقية لمدينة غزة".

    وأفادت تقارير صحافية فلسطينية بأن "جثامين 54 شهيدا وصلت لمستشفيات قطاع غزة يوم الأحد فيما لا يزال العشرات مفقودين شرقي مدينة غزة".

    وقد دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها العاشر حيث وسع الجيش الإسرائيلي في اليوم الـ 276 للحرب من هجماته البرية والجوية والبحرية على مختلف مناطق القطاع مرتكبا المزيد من المجازر بحق العائلات والمدنيين.

    وفي الجانب المقابل، تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي لتوغلات الجيش الإسرائيلي واستهداف قواته في عمليات مباغتة، خصوصا في مدينة رفح التي تشهد اشتباكات عنيفة، وفي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة الذي يشهد معارك ضارية.

    وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن عن سقوط أكثر من 38 ألف قتيل و87 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في عداد المفقودين.

    المصدر: RT + وكالات

     

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