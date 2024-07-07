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    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 22:26 GMT

    "إكواس" تحذر من "التفكك" بعد إنفصال مالي والنيجر وبوركينا فاسو

     حذرت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس" خلال قمتها الأحد من أن المنطقة تواجه "التفكك"، بعدما اتخذت السلطات في بوركينا فاسو ومالي والنيجر خطوة جديدة نحو القطيعة مع التكتل.

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    فقد اتخذت السلطات في بوركينا فاسو ومالي والنيجر خطوة أخرى نحو القطيعة مع تكتل دول غرب إفريقيا، وأعلنت خلال قمة في نيامي السبت توحدها ضمن كونفدرالية تضم الدول الثلاث.

    ولم يكن واضحا بعد القمة في أبوجا كيف سيكون رد فعل التكتل حيال تبني النيجر ومالي وبوركينا فاسو معاهدة لتأسيس "اتحاد دول الساحل" في نيامي السبت.

    لكن رئيس مفوضية إكواس عمر عليو توراي قال إن الدول الثلاث بانفصالها تخاطر بمواجهة "عزلة سياسية" وخسارة استثمارات بملايين الدولارات.

    وأكد توراي أن انفصال النيجر ومالي وبوركينا فاسو من شأنه أيضا أن يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن وإعاقة عمل القوة الإقليمية المقترح انشاؤها منذ فترة طويلة، محذرا من أن "المنطقة تواجه خطر التفكك".

    وقد تدهورت العلاقات بين التكتل والدول الثلاث المذكورة كثيرا إثر انقلاب 26 يوليو 2023 الذي أوصل تياني الى السلطة في النيجر.

    وعلى الأثر، فرضت الجماعة الاقتصادية لغرب إفريقيا عقوبات اقتصادية على النيجر، متوعدة بالتدخل عسكريا لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم.

    المصدر: أ ف ب 

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