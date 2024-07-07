وقال في مقابلة مع شبكة "سي بي إس": "أعتقد.. أن من المرجح أن يتم استبدال الرئيس بايدن، وستكون كامالا هاريس نشطة للغاية (في الحملة)".

وبعد الفشل الذريع في المناظرة مع سلفه ومنافسه دونالد ترامب، يحاول بايدن إقناع الناشطين الديمقراطيين بأن ليس لديه بديل كمرشح، على الرغم من تقدمه في السن وأعراض الشيخوخة الواضحة بشكل متزايد.

واقترح غراهام أن يختار ترامب نائبا للرئيس من بين السياسيين الذين يمكنهم توسيع "خريطة" دعمه الانتخابي، واختار السيناتور تيم سكوت باعتباره المفضل لديه، لكنه ذكر أيضا السيناتور جيه دي فانس، وحاكم داكوتا الشمالية دوغلاس بورغوم، وحاكم فرجينيا غلين يونغكين.

وكانت قد كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن مساعدي الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يتمكنوا من احتواء تطورات الأزمة السياسية بعد الأداء الكارثي في ​​المناظرة المتلفزة مع الرئيس السابق دونالد ترامب.

وسبق أن شكك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في كل الأسباب التي قُدمت لتبرير الأداء الباهت لرئيس البيت الأبيض الحالي جو بايدن في المناظرة المتلفزة التي جرت الأسبوع الماضي.

كما اعترف بايدن بفشله في المناظرة مع منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، وقال في حديث للمذيع إيرل إنغرام، يوم الخميس: "الحقيقة أنني فشلت. ارتكبت خطأ".

وتسبب أداء بايدن في المناظرة مع الجمهوري دونالد ترامب، بحالة من الذعر والفوضى في معسكر الديمقراطيين، حيث ارتفعت أصوات تدعوه للانسحاب من السباق الرئاسي، لكن البيت الأبيض وجو بايدن نفسه أكدا أن ذلك لن يحصل.

وجرت المناظرة الأولى بين بايدن وترامب يوم 27 يونيو الماضي. ومن المقرر أن تجري الجولة المقبلة في 10 سبتمبر، أي بعد ترشيح بايدن رسميا لانتخابات الرئاسة عن الحزب الديمقراطي.

كما صرح بايدن اليوم السبت الماضي، خلال جمع التبرعات لحملته الانتخابية في مدينة نيويورك، بأنه على ثقة تامة من قدرته على أداء مهامه كرئيس للبلاد.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر المقبل.

المصدر: RT