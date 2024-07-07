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    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 22:29 GMT

    الولايات المتحدة.. قتيلان و19 جريحا في إطلاق نار في مدينة ديترويت الأمريكية

    أفادت شرطة ولاية ميشيغان الأمريكية الأحد بمقتل شخصين وإصابة 19 آخرين في إطلاق نار وقع في وقت مبكر من يوم الأحد في ديترويت.

    الولايات المتحدة.. قتيلان و19 جريحا في إطلاق نار في مدينة ديترويت الأمريكية
    Gettyimages.ru

    وأعلنت شرطة الولاية عبر منصة "إكس" إنه لم يتم احتجاز أي شخص وأنها تساعد شرطة ديترويت في التحقيق، مشيرة إلى أن معلوماتها الأولية أظهرت إصابة عدد من الضحايا الـ 19 إصابات متفاوتة.

    ورفضت شرطة ديترويت التعليق فورا على عملية إطلاق النار، مؤكدة أنها تخطط للإعلان عن التفاصيل في وقت لاحق من يوم الأحد.

    ويأتي إطلاق النار في خضم عطلة نهاية أسبوع عنيفة في جميع أنحاء البلا، وغالبا ما تتصاعد أعمال العنف وإطلاق النار الجماعي في أشهر الصيف، وخاصة في الرابع من يوليو.

    يقول الباحثون إن السبب هو مزيج من العوامل، بما في ذلك المزيد من الفعاليات الاجتماعية والمزيد من استهلاك الكحول.

    المصدر: أ ب 

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