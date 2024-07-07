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    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 22:09 GMT

    سيف الإسلام القذافي يتوجه برسالة إلى كاميرون بعد خسارة حزب المحافظين

    وجه سيف الإسلام القذافي رسالة إلى "حزب المحافظين" البريطاني بعد خسارته الفادحة أمام "حزب العمال" في الانتخابات البريطانية.

    سيف الإسلام القذافي يتوجه برسالة إلى كاميرون بعد خسارة حزب المحافظين
    AFP

    وخاطب سيف الإسلام في رسالته "حزب المحافظين" باللغة الإنجليزية، والتي قال فيها (Have a nice journey Tories… we will miss you).

    واستخدم مصطلح مصطلح Tories في إشارة لـ"حزب المحافظين"، وهو مصطلح يُستخدم للشماتة والاستصغار.

    وكان سيف الإسلام قد أرسل رسالة قبل انطلاق الانتخابات البريطانية بيوم إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، وقال فيها متوجها لكاميرون: "ستكون ملعونا أينما ذهبت ومهما فعلت"، وأرفقها بصورة هزلية لكاميرون.

    وقام سيف الإسلام بإرسال الرسالة أيضا إلى أعضاء البرلمان البريطاني والخارجية البريطانية ومندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن.

    وخص سيف الإسلام، كاميرون بهذه الرسالة لما شهدته بريطانيا خلال فترة توليه للحكم بداية من خروجها من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أنه صاحب فكرة استفتاء اسكتلندا على الاستقلال عن المملكة البريطانية.

    كذلك لعب كاميرون دورا كبيرا في مشاركة بريطانيا في الحرب على ليبيا سنة 2011، والتي أدت إلى سقوط نظام الراحل معمر القذافي وتدمير البلد وإدخاله في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار.

    المصدر: ليبيا برس

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